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10:39, 26 мая 2018 817
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В Рязанской области стартовал всероссийский этап «Авиадартса-2018». Прямая трансляция

В Рязанской области стартовал всероссийский этап «Авиадартса-2018». Прямая трансляция

В Рязанской области стартовал всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2018». «РИА Новости» запустили прямую трансляцию с полигона «Дубровичи».

В этом году для участников «Авиадартса» в этом году установили мишенную обстановку из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые и радиолокационные мишени. Им предстоит уничтожить «танковую роту» и «аэродром» условного противника. Ранее появились фотографии мишеней с воздуха.

Летчики выступят на истребителях МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота.

Напомним, победители всеармейского этапа представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе.

Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в 2015 и 2016 год.


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