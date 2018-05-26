Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку

Глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов подал в отставку. Об этом передает
В субботу, 26 мая, Центральный районный суд Кемерово рассматривает ходатайство следствия об избрании Мамонтову меры пресечения. Накануне против него и начальника отдела областного главка Григория Тереньтева возбудили уголовное дело. Обоих подозреваемых задержали.
По версии следствия, Мамонтов и Тереньтев не провели проверку пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в установленные сроки. Кроме того, Мамонтова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении более 1,8 миллиона рублей.
Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате погибли 60 человек, 37 из которых дети.
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