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9:38, 25 мая 2018 792
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Шацкий охотник предстанет перед судом за случайное убийство приятеля

Шацкий охотник предстанет перед судом за случайное убийство приятеля

Житель Шацкого района предстанет перед судом за то, что случайно убил своего приятеля. Трагедия произошла во время охоты в ноябре 2017 года, сообщила пресс-служба райсуда.

Ранее стало известно, что мужчины отправились в лес с двумя собаками. Когда подсудимый потерял животных из виду, он решил подозвать их выстрелом. Пуля попала в живот пострадавшему, от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Отмечается, что мужчина имел разрешение на охоту, а также был ознакомлен с техникой безопасности.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое передали в суд.


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