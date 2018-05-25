Шацкий охотник предстанет перед судом за случайное убийство приятеля

Житель Шацкого района предстанет перед судом за то, что случайно убил своего приятеля. Трагедия произошла во время охоты в ноябре 2017 года, сообщила
Ранее стало известно, что мужчины отправились в лес с двумя собаками. Когда подсудимый потерял животных из виду, он решил подозвать их выстрелом. Пуля попала в живот пострадавшему, от полученной травмы он
Отмечается, что мужчина имел разрешение на охоту, а также был ознакомлен с техникой безопасности.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое передали в суд.