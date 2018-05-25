«Рязаньэнерго» объявил конкурс на знания правил электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» пригласил детей и подростков от 5 до 18 лет поучаствовать в ежегодном интернет-конкурсе на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания». Соревнование продлится до 24 июня 2018 года.
Участникам номинации «Эрудиция» необходимо ответить на вопросы кроссворда и сложить из выделенных букв секретную фразу. В номинации «Идея» нужно дать оригинальное авторское толкование терминов и понятий из области электричества и электробезопасности. К участию в номинации «Творчество» принимают фото авторских плакатов на тему электробезопасности, созданные и размещенные на информационных досках в учебных заведениях.
Каждый участник может подать заявку сразу в три номинации, претендуя при этом на три приза одновременно. Победителями в номинации «Педагог» станут учителя или воспитатели, представившие авторский обучающий проект по электробезопасности или те, кто заинтересовал конкурсом максимальное число своих учеников или воспитанников.
Организаторы приготовили призы для победителей всех номинаций и подарки активистам группы «Электропатруль» «ВКонтакте». Подарки разыграют и среди подписчиков группы, кто сделал «Счастливый репост» новости о состязании, а диплом участника получит каждый приславший заявку на конкурс.
Подробную информация о конкурсе можно найти на