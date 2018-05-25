Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:56, 25 мая 2018 542

«Рязаньэнерго» объявил конкурс на знания правил электробезопасности

«Рязаньэнерго» объявил конкурс на знания правил электробезопасности

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» пригласил детей и подростков от 5 до 18 лет поучаствовать в ежегодном интернет-конкурсе на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания». Соревнование продлится до 24 июня 2018 года.

Участникам номинации «Эрудиция» необходимо ответить на вопросы кроссворда и сложить из выделенных букв секретную фразу. В номинации «Идея» нужно дать оригинальное авторское толкование терминов и понятий из области электричества и электробезопасности. К участию в номинации «Творчество» принимают фото авторских плакатов на тему электробезопасности, созданные и размещенные на информационных досках в учебных заведениях.

Каждый участник может подать заявку сразу в три номинации, претендуя при этом на три приза одновременно. Победителями в номинации «Педагог» станут учителя или воспитатели, представившие авторский обучающий проект по электробезопасности или те, кто заинтересовал конкурсом максимальное число своих учеников или воспитанников.

Организаторы приготовили призы для победителей всех номинаций и подарки активистам группы «Электропатруль» «ВКонтакте». Подарки разыграют и среди подписчиков группы, кто сделал «Счастливый репост» новости о состязании, а диплом участника получит каждый приславший заявку на конкурс.

Подробную информация о конкурсе можно найти на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:35, 25 мая 2018
В Касимове поймали пьяного водителя без «прав»
12:00, 25 мая 2018
Дело Провоторова о банкротстве перенесли в Москву из-за его столичной прописки
11:56, 25 мая 2018
«Рязаньэнерго» объявил конкурс на знания правил электробезопасности
11:48, 25 мая 2018
В жилом комплексе Канищева построят последний дом
11:46, 25 мая 2018
В Рязанской области запретили продавать оружие во время ЧМ по футболу 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

Об инновационных продуктах банка RZN.info рассказала управляющая операционным офисом «Аркада» Светлана Чернышова.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 789
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 844
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 23 056
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 21 974
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 177
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум