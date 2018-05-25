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10:06, 25 мая 2018 834

«Прайм-стоматологию» признали лучшей в сфере рязанских услуг

«Прайм-стоматологию» признали лучшей в сфере рязанских услуг

«Прайм-стоматология» стала победителем конкурса от правительства Рязанской области. Сеть клиник признали лучшей в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг».

Награду от первых лиц региона получил руководитель «Прайм-стоматологии» Павел Яковлев.

«Мы динамично развиваемся уже более 13 лет. Создаем новые рабочие места, единственные принимаем пациентов круглосуточно, повышаем квалификацию специалистов в собственном корпоративном университете и ведем социально-ответственный бизнес, — отметил Яковлев. — Нам доверяют десятки тысяч жителей области и пациенты из других регионов и стран».

В настоящее время в сети клиник работают 200 сотрудников. Еще сто рабочих мест появится после открытия ПРАЙМ-3, которое запланировано на 2018 год.


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