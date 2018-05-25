«Прайм-стоматологию» признали лучшей в сфере рязанских услуг

«
Награду от первых лиц региона получил руководитель «Прайм-стоматологии» Павел Яковлев.
«Мы динамично развиваемся уже более 13 лет. Создаем новые рабочие места, единственные принимаем пациентов круглосуточно, повышаем квалификацию специалистов в собственном корпоративном университете и ведем социально-ответственный бизнес, — отметил Яковлев. — Нам доверяют десятки тысяч жителей области и пациенты из других регионов и стран».
В настоящее время в сети клиник работают 200 сотрудников. Еще сто рабочих мест появится после