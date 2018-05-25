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16:50, 25 мая 2018 259
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Любимов попросил Голикову помочь со строительством нового корпуса онкодиспансера

Любимов попросил Голикову помочь со строительством нового корпуса онкодиспансера

Николай Любимов попросил Татьяну Голикову помочь со строительством нового корпуса онкодиспансера и новых ФАПов в районах, сообщил сайт регионального правительства.

Рязанский губернатор и зампред правительства России встретились во время международного экономического форума в Петербурге в пятницу, 25 мая, на площадке Ассоциации инновационных регионов. На встрече обсуждали внедрение новых технологий в экономику и соцсферу, а также современные модели госуправления.

Новый корпус окнодиспансера построят по курскому проекту. Он будет частным и рассчитанным на несколько областей.

На строительство, по словам главы рязансокго минздрава, уйдет два-три года.

Фото сайта Рязанского правительства


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