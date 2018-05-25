Любимов попросил Голикову помочь со строительством нового корпуса онкодиспансера

Николай Любимов попросил Татьяну Голикову помочь со строительством нового корпуса онкодиспансера и новых ФАПов в районах,
Рязанский губернатор и зампред правительства России встретились во время международного экономического форума в Петербурге в пятницу, 25 мая, на площадке Ассоциации инновационных регионов. На встрече обсуждали внедрение новых технологий в экономику и соцсферу, а также современные модели госуправления.
Новый корпус окнодиспансера
На строительство, по словам главы рязансокго минздрава, уйдет два-три года.
Фото сайта Рязанского правительства