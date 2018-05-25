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16:52, 25 мая 2018 167

Компания «Еламед» стала лучшим поставщиком товаров медицинского назначения

Компания «Еламед» стала лучшим поставщиком товаров медицинского назначения

По итогам 2017 года компанию «Еламед» назвали лучшим поставщиком товаров медицинского назначения. Конкурс прошел в конце апреля в Москве при поддержке Госдумы, ОНФ и Счетной палаты России в рамках XIV Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

На дискуссионных площадках форума-выставки компании-конкурсанты узнали о важных новостях и главных тенденциях в законодательной сфере.

«Это самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Цель конкурса — выявление лучших поставщиков и развитие конкурентной среды в сфере закупок», — рассказали в компании «Еламед».

Компаний-участников процедур закупок члены комиссии оценивали по нескольким критериям:

  • общая сумма контрактов заключенных по 44 ФЗ/223 ФЗ;
  • количество контрактов по 44 ФЗ/223 ФЗ;
  • сумма заключенных и исполненных контрактов по 44 ФЗ/223 ФЗ;
  • количество отзывов;
  • количество процедур, в которых участвовала компания;
  • количество выигранных процедур.

Победители всех номинаций получили ценные призы и дипломы.


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