Компания «Еламед» стала лучшим поставщиком товаров медицинского назначения

По итогам 2017 года компанию «Еламед» назвали лучшим поставщиком товаров медицинского назначения. Конкурс прошел в конце апреля в Москве при поддержке Госдумы, ОНФ и Счетной палаты России в рамках XIV Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».
На дискуссионных площадках форума-выставки компании-конкурсанты узнали о важных новостях и главных тенденциях в законодательной сфере.
«Это самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Цель конкурса — выявление лучших поставщиков и развитие конкурентной среды в сфере закупок», — рассказали в компании «Еламед».
Компаний-участников процедур закупок члены комиссии оценивали по нескольким критериям:
- общая сумма контрактов заключенных по 44 ФЗ/223 ФЗ;
- количество контрактов по 44 ФЗ/223 ФЗ;
- сумма заключенных и исполненных контрактов по 44 ФЗ/223 ФЗ;
- количество отзывов;
- количество процедур, в которых участвовала компания;
- количество выигранных процедур.
Победители всех номинаций получили ценные призы и дипломы.