Участники праймериз «Единой России» обсудили благоустройство детских площадок и парковок

В среду, 23 мая, состоялись очередные дебаты участников праймериз «Единой России». Семеро из девяти зарегистрированных кандидатов по избирательному округу №3 выступили перед избирателями с программами на тему «Комфортная городская среда». В ходе дебатов прозвучали предложения по благоустройству дворовых территорий, детских площадок, парковок и по изменению организации движения транспорта в городе.

Большинство кандидатов отметили, что для создания комфортной городской среды нужен диалог с жителями города и их собственная активность. «Залог комфортной городской среды заключается в ответственности и инициативности граждан», — подчеркнул депутат Сергей Еремин. Он высказался в пользу ведения общественного контроля над исполнением капитального ремонта в многоквартирных домах и благоустройством дворов.

Это же отметил бывший член партии «Единая Россия» Евгений Гусев. «Только жители понимают, что им нужно, и сами очень сильно заинтересованы в том, чтобы их дом был лучше», — заключил он.

Кандидат Денис Демешин на основе личных наблюдений рассказал про двор на улице Пушкина, где уже порядка тридцати лет не благоустраивалась детская площадка. «Сейчас мне стыдно выходить в этот двор и видеть качели, на которых я, еще будучи ребенком, катался», — заявил рязанец. — Теперь на ржавых качелях катаются мои дети, а на детской площадке отсутствует песок". По его мнению, необходимо также решить проблему отсутствия парковочных мест во дворах старого жилого фонда. «Парковочные места, которые в 70-х годах и не закладывали в проект строительства, сегодня образуются стихийно. Машины паркуются на газонах, во многих дворах используют цепочки, что противозаконно», — отметил рязанец.

По мнению главного инженера АО «Рязанская областная электросетевая компания» Вячеслава Иванюка, городская среда начинается с транспорта: «Комфортная городская среда — это, прежде всего, условия для свободного и предсказуемого перемещения пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта». Иванюк отметил необходимым устранить заторы на дорогах и пересмотреть расположение платных парковок, часть из которых на данный момент сужает проезжую часть.

В заключительном выступлении перед избирателями Денис Демешин предложил установить плату за расклейку объявлений на подъездах жилых домов. В качестве примера он привел опыт московских управляющих компаний, которые вывешивают на входах специальные доски. По его словам, денежные средства за размещение объявлений идут на благоустройство детских площадок и дворов.

Традиционно дебаты завершились общением участников праймериз с избирателями. Напомним, 3 июня в Рязани на каждом избирательном округе пройдет открытое рейтинговое голосование, по итогам которого кандидаты примут участие в выборах в гордуму от партии «Единая Россия».