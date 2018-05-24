Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:27, 24 мая 2018 363

Участники праймериз «Единой России» обсудили благоустройство детских площадок и парковок

Участники праймериз «Единой России» обсудили благоустройство детских площадок и парковок

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 23 мая, состоялись очередные дебаты участников праймериз «Единой России». Семеро из девяти зарегистрированных кандидатов по избирательному округу №3 выступили перед избирателями с программами на тему «Комфортная городская среда». В ходе дебатов прозвучали предложения по благоустройству дворовых территорий, детских площадок, парковок и по изменению организации движения транспорта в городе.

Большинство кандидатов отметили, что для создания комфортной городской среды нужен диалог с жителями города и их собственная активность. «Залог комфортной городской среды заключается в ответственности и инициативности граждан», — подчеркнул депутат Сергей Еремин. Он высказался в пользу ведения общественного контроля над исполнением капитального ремонта в многоквартирных домах и благоустройством дворов.

Это же отметил бывший член партии «Единая Россия» Евгений Гусев. «Только жители понимают, что им нужно, и сами очень сильно заинтересованы в том, чтобы их дом был лучше», — заключил он.

Кандидат Денис Демешин на основе личных наблюдений рассказал про двор на улице Пушкина, где уже порядка тридцати лет не благоустраивалась детская площадка. «Сейчас мне стыдно выходить в этот двор и видеть качели, на которых я, еще будучи ребенком, катался», — заявил рязанец. — Теперь на ржавых качелях катаются мои дети, а на детской площадке отсутствует песок". По его мнению, необходимо также решить проблему отсутствия парковочных мест во дворах старого жилого фонда. «Парковочные места, которые в 70-х годах и не закладывали в проект строительства, сегодня образуются стихийно. Машины паркуются на газонах, во многих дворах используют цепочки, что противозаконно», — отметил рязанец.

По мнению главного инженера АО «Рязанская областная электросетевая компания» Вячеслава Иванюка, городская среда начинается с транспорта: «Комфортная городская среда — это, прежде всего, условия для свободного и предсказуемого перемещения пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта». Иванюк отметил необходимым устранить заторы на дорогах и пересмотреть расположение платных парковок, часть из которых на данный момент сужает проезжую часть.

В заключительном выступлении перед избирателями Денис Демешин предложил установить плату за расклейку объявлений на подъездах жилых домов. В качестве примера он привел опыт московских управляющих компаний, которые вывешивают на входах специальные доски. По его словам, денежные средства за размещение объявлений идут на благоустройство детских площадок и дворов.

Традиционно дебаты завершились общением участников праймериз с избирателями. Напомним, 3 июня в Рязани на каждом избирательном округе пройдет открытое рейтинговое голосование, по итогам которого кандидаты примут участие в выборах в гордуму от партии «Единая Россия».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Народный кандидат»
11:27, 24 мая 2018
Участники праймериз «Единой России» обсудили благоустройство детских площадок и парковок
10:52, 18 мая 2018
Молодые участники праймериз «Единой России» подняли на дебатах тему воспитания
18:00, 16 мая 2018
Молодым участникам праймериз «Единой России» представили соцсеть для кандидатов
17:52, 16 мая 2018
Для участников праймериз «Единой России» провели очередные дебаты
17:41, 16 мая 2018
На праймериз «Единой России» зарегистрировали 220 кандидатов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Ггруппа приготовила музыкальные сюрпризы.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 242
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 570
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 631
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
19:54, 22 мая 2018 20 940
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
13:21, 15 мая 2018 17 397
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото
Все новости
Форум