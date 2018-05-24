С пятницы движение перекроют еще на трех улицах Горрощи. Изменение маршрутов общественного транспорта

Из-за ремонта на теплотрассе по улице Татарской ограничат движение на нескольких улицах Горрощи. Об этом сообщил
Изменения:
- по Черновицкой улице в районе дома №1 по одной полосе движения в сторону улицы Гагарина с 8.00 25 мая до 21.00 19 июня;
- по Черновицкой улице перекроют движение в районе дома №1 по двум полосам движения в сторону улицы Гагарина с 8:00 30 мая до 24:00 13 июня;
- по улице Гагарина закроют движение частного транспорта и ограничат движение общественного транспорта в районе дома №166 по одной полосе движения в сторону улицы Стройкова с 8:00 5 июня до 24:00 13 июня.
Движение общественного транспорта изменится.
Троллейбусы (с 5 по 13 июня):
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маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» поедут через улицы Чкалова, Первомайский проспект, Ленина, Есенина, Спортивная, Гагарина, Братиславскую до памятника Полетаеву и обратно.
Автобусы (с 30 мая по 13 июня):
- автобусы маршрутов №№2, 3, 6, 16 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону Полетаевского рынка следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
- автобусы №23 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону улицы Ленинского комсомола проследуют через улицу Островского (без заезда к остановочным пунктам «Кардиологический диспансер» и «Дворец Молодежи»), далее по своим маршрутам.
Маршрутки (с 30 мая по 13 июня):
- автобусы маршрутов №№33, 50, 70, 71, 90, 96, 99 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону Полетаевского рынка поедут через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута №58 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону улицы Ленинского комсомола будут двигаться через улицу Островского (без заезда к остановочным пунктам «Кардиологический диспансер» и «Дворец Молодежи»), далее — по своим маршрутам.