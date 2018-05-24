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20:04, 24 мая 2018 153
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RZN.info начал прямую трансляцию с представителями СКР и отряда Liza Alert о поиске пропавших детей

RZN.info начал прямую трансляцию с представителями СКР и отряда Liza Alert о поиске пропавших детей

RZN.info начал прямую трансляцию со старшим помощником руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Анжеликой Евдокимовой и региональным представителем добровольного поисково-спасательного отряда Liza Alert Каролиной Соколовой.

Накануне Дня пропавших детей, который отмечают 25 мая, гости расскажут, как поступать родителям, если они считают, что с их детьми произошло что-то плохое, дать четкую схему, что делать и к кому обращаться.

Трансляцию можно посмотреть во «ВКонтакте», Instagram и на главной странице RZN.info. Все желающие могут задать вопросы.


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