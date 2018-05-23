В Рязанской области полиция проверит автомобили с опасным грузом

В среду, 23 мая, в Рязанской области полиция проведет операцию «Опасный груз». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники ГИБДД проверят автомобили, перевозящие опасные грузы, путевую документацию и оснащение машин специальными средствами.
«Сотрудники рязанской Госавтоинспекции напоминают, что перевозка тяжеловесных и опасных грузов, а также движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают установленные параметры по ширине, высоте или длине, осуществляется в соответствии со специальными правилами», — говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в Шацке от КамАЗа, перевозившего колесные пары от вагонов,
Авария произошла из-за неисправности сцепного устройства грузовика.