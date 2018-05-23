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14:55, 23 мая 2018 4 145
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В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото

В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 23 мая, активисты ОНФ проверили очереди в рязанских поликлиниках. Представители «народного фронта» выбрали те учреждения, на которые больше всего жаловались горожане.

Первой активисты посетили поликлинику №10 на Московском шоссе. Они осмотрели коридоры больницы, лабораторию, пообщались с пациентами и попытались записаться на прием.

Часть рязанцев, в основном пенсионеры, выражали недовольство новой системой электронной регистратуры, которая начала работать с мая.

Также у некоторых возникают трудности с записью через инфомат и получением талонов по интернету, в частности, система пока не может перенаправить от ушедшего в отпуск специалиста к работающему. Кроме того, сами активисты обратили внимание на узкие коридоры и духоту в больнице.

Живая очередь и больные с талонами перемешиваются, и «начинается безобразие»

Главврач Ольга Быстрова посетовала на отсутствие кадров и негативный настрой пациентов, который формируется по материалам в СМИ.

В поликлинике №11 в Песочне посетители жаловались на нехватку узких специалистов, кроме того, три из пяти инфоматов оказались нерабочими.

«Мне выписали талон к гастроэнтерологу лишь на следующий месяц. А вдруг у меня серьезные проблемы? Это никуда не годится», — возмутилась одна из пациенток.

Заместитель главврача Ольга Селявина пояснила, что в поликлинике не хватает кадров, в частности гастроэнтерологов, эндокринологов, офтальмологов.

«Да, у нас не хватает талонов к узким специалистам, но часть больных направляют к врачам терапевты. Конечно, это увеличивает нагрузку на врачей, но для больных эта система должны быть удобной», — отметила она.

Также Селявина обратила внимание, что поликлиники не хватает площадей и работников в регистратуру.

Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков отметил, что все недовольства пациентов вызваны недопониманием и смешением живой очереди и больных с электронными талонами.

«У главврачей есть много проблем, поэтому организация медпомощи отходит на второй и третий план, но решение этих вопросов не требует серьезного ресурса», — отметил он.

По его словам, лучшим решением проблем очередей могла бы стать запись по талонам к определенному времени, для уменьшения потока больных.

В послеобеденное время представители «народного фронта» проверят еще несколько «проблемных» поликлиник.

По итогам проверки в Рязани активисты ОНФ донесут выявленные проблемы представителям власти, медицинских организаций и укажут на способы их решения.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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