Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Есенина

Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Сергея Есенина. Об этом сообщил сайт райсуда.
Суд установил, что участок в селе Костино с кадастровым номером 62:13:1160501:873 находится в зоне охраняемого природного ландшафта культурного наследия федерального значения «Государственный музей — заповедник С.А. Есенина», за пределами зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
В итоге администрацию Рыбновского района за незаконную выдачу разрешения на строительство оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.
Отметим, что согласно