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18:29, 23 мая 2018 500
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Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Есенина

Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Есенина

Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Сергея Есенина. Об этом сообщил сайт райсуда.

Суд установил, что участок в селе Костино с кадастровым номером 62:13:1160501:873 находится в зоне охраняемого природного ландшафта культурного наследия федерального значения «Государственный музей — заповедник С.А. Есенина», за пределами зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В итоге администрацию Рыбновского района за незаконную выдачу разрешения на строительство оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.

Отметим, что согласно кадастровой карте, участок занимает площадью в 1070 квадратных метров, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Принадлежит земля Дарье Николаевне Печенеговской.


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