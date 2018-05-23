Рязанцев пригласили на литературный фестиваль под открытым небом

Рязанцев пригласили на литературный фестиваль «Читающая улица Почтовая», который пройдет в воскресенье, 27 мая. Мероприятие приурочат ко Всероссийскому дню библиотек.
В этот раз на площадке фестиваля объединятся несколько библиотек города, включая «Горьковку» и Областную специальную библиотеку для слепых.
В программу, приготовленную для рязанцев, вошли праздничный концерт, открытие выставки иллюстраций «Ковалиные книги», выступление известных детских писателей, стихотворный флешмоб, а также дискотека сказочных героев с мыльными пузырями.
Кроме того, для гостей и жителей города проведут творческие мастер-классы и литературные викторины.
Начало в 11:00.