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17:40, 23 мая 2018 451
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Рязанцев пригласили на литературный фестиваль под открытым небом

Рязанцев пригласили на литературный фестиваль под открытым небом

Рязанцев пригласили на литературный фестиваль «Читающая улица Почтовая», который пройдет в воскресенье, 27 мая. Мероприятие приурочат ко Всероссийскому дню библиотек.

В этот раз на площадке фестиваля объединятся несколько библиотек города, включая «Горьковку» и Областную специальную библиотеку для слепых.

В программу, приготовленную для рязанцев, вошли праздничный концерт, открытие выставки иллюстраций «Ковалиные книги», выступление известных детских писателей, стихотворный флешмоб, а также дискотека сказочных героев с мыльными пузырями.

Кроме того, для гостей и жителей города проведут творческие мастер-классы и литературные викторины.

Начало в 11:00.


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