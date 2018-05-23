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13:00, 23 мая 2018 107
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Рязанцев попросили проголосовать за ремонт катка в Приокском

Рязанцев попросили проголосовать за ремонт катка в Приокском

Рязанцев попросили проголосовать за ремонт катка в Приокском, который могут провести за счет частного инвестора. «Коробку» реконструируют, если заявка от Рязани наберет достаточное количество голосов до 30 мая.

«Борта давно сгнили, защитные ограждения проржавели и не выполняют защитных функций. Освещения здесь давно нет, поэтому в вечернее время на площадке темно, кататься на коньках или играть в хоккей невозможно. Во всем районе это единственная „коробка“», — написал автор заявки.

Проголосовать за ремонт рязанского катка можно по ссылке.


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