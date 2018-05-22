В среду горячую воду отключат на 16 улицах Московского района

В среду, 23 мая, горячую воду отключат еще на 16 рязанских улицах. Об этом сообщил
С 23 мая по 5 июня горячую воду отключат по адресам:
- улица 1-й Тракторный проезд, дом №№6, 7, 8, 9;
- улица 3-й Тракторный проезд, дом №7;
- улица 4-й Мервинский проезд, дом №2/27;
- улица 6-й Коломенский проезд, дом №7/30;
- улица Великанова, дома №№9 (школа №47), 1 корпус 2 (детский сад №103), 1 корпус 6, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 10 корпус 3, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19, 1 корпус 1, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 5 корпус 2 (детский сад №108), 6, 6 корпус 1 (детский сад №110), 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1;
- улица Вишневая, дома №№28/4, 30, 32, 34/2;
- улица Западная, дома №№12, 8;
- улица Коломенская, дома №№1а, 3;
- улица Комбайновая, дома №№1/5, 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 2/7, 21, 21 корпус 1, 22 корпус 1, 24, 26, 28;
- улица Костычева, дома №№12 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1, 2 корпус 1, 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9;
- улица Крупской, дома №№19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 21 корпус 1, 23, 1/13, 10 (детский сад №22), 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 15 корпус 1 (детский сад №115), 15/18, 16, 16 корпус 1, 18, 18а, 18 корпус 1, 2/14, 21, 22, 26, 28 корпус 1, 28, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4а (детский сад №106), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 7 (школа №53), 8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9а;
- улица Мервинская, дома №№164, 164а;
- улица Московское шоссе, дома №№39, 39 корпус 1, 39 корпус 2, 39 корпус 3, 39 корпус 4, 41 (детский сад №128), 41 корпус 1, 41 корпус 2, 45, 45 корпус 1, 47, 47 корпус 1, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 35, 35 корпус 1, 45 корпус 2;
- улица Народный бульвар, дома №№12, 12 корпус 1, 14, 16, 4;
- улица Новаторов, дома №№12, ¼, 10, 11, 11 корпус 1, 13, 15, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 5, 21а (школа №61), 21 (школа №60), 23, 25, 27, 27а (детский сад №134), 27б, 29, 3, 3а (школа №26), 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1;
- улица Юбилейная, дома №№24 (школа №55), 1 корпус 1, 1 корпус 2, 10, 11, 12, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 19, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 8, 9.
С утвержденным графиком плановых отключений на весь период подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов можно познакомиться