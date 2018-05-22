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21:20, 22 мая 2018 253
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В Феодосии нашли останки рязанского красноармейца

В Феодосии нашли останки рязанского красноармейца

В Феодосии у горы Окопной во время «Вахты памяти» нашли останки рязанского красноармейца из села Салтыково, передает «РИА Новости».

Всего поисковики обнаружили останки 23 солдат, личность двоих им удалось установить: это ростовчанин Тихон Изотович Терещенко 1903 года рождения и рязанец Иван Федорович Денисов 1919 года рождения.

«Данные сержанта Терещенко и курсанта Денисова переданы керченским поисковикам для дальнейших действий по поиску родных и близких опознанных бойцов», — рассказал командир отряда поисковиков «Ак-Монай» Виктор Преутеску.

В личных вещах бойцов были хорошо сохранившийся значок «Ворошиловский стрелок», нательный православный крестик, планшет с документами, саперские лопатки, монеты и карандаши.

Солдат с воинскими почестями похоронят на феодосийском кладбище.


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