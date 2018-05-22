В Феодосии нашли останки рязанского красноармейца

В Феодосии у горы Окопной во время «Вахты памяти» нашли останки рязанского красноармейца из села Салтыково, передает «
Всего поисковики обнаружили останки 23 солдат, личность двоих им удалось установить: это ростовчанин Тихон Изотович Терещенко 1903 года рождения и рязанец Иван Федорович Денисов 1919 года рождения.
«Данные сержанта Терещенко и курсанта Денисова переданы керченским поисковикам для дальнейших действий по поиску родных и близких опознанных бойцов», — рассказал командир отряда поисковиков «Ак-Монай» Виктор Преутеску.
В личных вещах бойцов были хорошо сохранившийся значок «Ворошиловский стрелок», нательный православный крестик, планшет с документами, саперские лопатки, монеты и карандаши.
Солдат с воинскими почестями похоронят на феодосийском кладбище.