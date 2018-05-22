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8:19, 22 мая 2018 451
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Разыскиваемую в Рязани 89-летнюю москвичку нашли живой

Разыскиваемую в Рязани 89-летнюю москвичку нашли живой

89-летнюю Антонину Грибкову из Москвы нашли живой. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Пенсионерку разыскивали с 16 мая в нескольких регионах, в том числе в Рязанской области.

Подробности о поисках не разглашаются.


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