Неприбыльные маршруты рязанских троллейбусов отменят до конца месяца

Три маршрута рязанских троллейбусов, которые не приносят прибыли, отменят до конца мая. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
Маршруты №№ 2, 6 и 15 перестанут действовать в ближайшие полторы недели.
Напомним, троллейбусы
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Три маршрута рязанских троллейбусов, которые не приносят прибыли, отменят до конца мая. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
Маршруты №№ 2, 6 и 15 перестанут действовать в ближайшие полторы недели.
Напомним, троллейбусы
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