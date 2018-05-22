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16:45, 22 мая 2018 332
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Неприбыльные маршруты рязанских троллейбусов отменят до конца месяца 4

Неприбыльные маршруты рязанских троллейбусов отменят до конца месяца

Три маршрута рязанских троллейбусов, которые не приносят прибыли, отменят до конца мая. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршруты №№ 2, 6 и 15 перестанут действовать в ближайшие полторы недели.

Напомним, троллейбусы отменят из-за низкой рентабельности перевозок. Их заменят маршрутками.


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