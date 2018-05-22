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17:27, 22 мая 2018 413
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Любимов заявил о необходимости облегчить инвесторам доступ к инженерной инфраструктуре

Любимов заявил о необходимости облегчить инвесторам доступ к инженерной инфраструктуре

В понедельник, 21 мая, губернатор Николай Любимов принял участие в конференции «Единой России» «Направление 2026», которая прошла в Москве.

Выступая на дискуссионной площадке «Экономика роста», глава региона заявил, что инвесторам необходимо облегчить доступ к инженерной инфраструктуре. «Вложения в инфраструктуру со стороны федерального бюджета для нас необходимы. Региону нужно мощное движение вперед», — отметил Любимов.

По его мнению, цифровизация должна быть доступна для населения вне зависимости от места проживания граждан.

Губернатор добавил, что региону требуется ряд законодательных решений, принятых на федеральном уровне. «У нас такие предложения есть, они касаются повышения эффективности реализации программ по увеличению производительности труда и внедрению бережливого производства, — пояснил он. — Эти решения дают экономию, из которой складываются средства, которые не тратятся, а возвращаются в бюджет».


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