В «Единой России» предложили строить более узкие дороги для экономии. Об этом на конференции партии заявил член Генсовета «Единой России» Аркадий Фомин, передает «
«Именно эффективное расходование бюджетных средств мы считаем одним из главных ресурсов. Много возможностей и при этом много вопросов, это хорошо видно на примере дорожного строительства», — сказал Фомин.
По его мнению, в этом плане «можно посмотреть резервы, один пример — это ширина полос наших дорог».
Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров меньше. Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды, — отметил Фомин.
При этом Аркадий Фомин подчеркнул, что в 90-е годы в России обсуждалось снижение норматива по ширине полосы, но законодательно этот вопрос так и не решен.
«Сужение ширины полос — это одно из предложений, прозвучавших в ходе дискуссионной площадки „Экономика роста“. Такой подход действительно существенно сэкономит бюджетные средства. При этом надо понимать, что изменение стандартов размера полос никак не должно влиять на их безопасность», — рассказал RZN.info Фомин.