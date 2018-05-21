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20:06, 21 мая 2018 228

В «Единой России» предложили строить более узкие дороги 1

В «Единой России» предложили строить более узкие дороги

В «Единой России» предложили строить более узкие дороги для экономии. Об этом на конференции партии заявил член Генсовета «Единой России» Аркадий Фомин, передает «Интерфакс».

«Именно эффективное расходование бюджетных средств мы считаем одним из главных ресурсов. Много возможностей и при этом много вопросов, это хорошо видно на примере дорожного строительства», — сказал Фомин.

По его мнению, в этом плане «можно посмотреть резервы, один пример — это ширина полос наших дорог».

Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров меньше. Там 25 [сантиметров], тут 25, четыре полосы — метр, метры — в километры. Получаются миллиарды, — отметил Фомин.

При этом Аркадий Фомин подчеркнул, что в 90-е годы в России обсуждалось снижение норматива по ширине полосы, но законодательно этот вопрос так и не решен.

«Сужение ширины полос — это одно из предложений, прозвучавших в ходе дискуссионной площадки „Экономика роста“. Такой подход действительно существенно сэкономит бюджетные средства. При этом надо понимать, что изменение стандартов размера полос никак не должно влиять на их безопасность», — рассказал RZN.info Фомин.


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