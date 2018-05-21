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10:07, 21 мая 2018 988
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На пожаре в рязанской сауне обгорел мужчина

На пожаре в рязанской сауне обгорел мужчина

В Южном на пожаре в сауне получил ожоги мужчина 1992 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Сауна на улице Кутузова загорелась в понедельник, 21 мая, в 1:28. Ее тушили пять пожарных расчетов.


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