В Спасском районе сгорел магазин

В селе Михали Спасского района сгорел магазин. Сигнал о пожаре поступил в субботу, 19 мая, в 23:42,
На место выезжали два расчета.
Никто не пострадал.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В селе Михали Спасского района сгорел магазин. Сигнал о пожаре поступил в субботу, 19 мая, в 23:42,
На место выезжали два расчета.
Никто не пострадал.
© RZN.info
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