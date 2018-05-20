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8:34, 20 мая 2018 418
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В Спасском районе сгорел магазин

В Спасском районе сгорел магазин

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В селе Михали Спасского района сгорел магазин. Сигнал о пожаре поступил в субботу, 19 мая, в 23:42, сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

На место выезжали два расчета.

Никто не пострадал.


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