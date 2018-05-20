Рязанские эковолонтеры представили лучшие проекты

В Рязанском областном Детском эколого-биологическом центре представили лучшие экологические проекты добровольцев. В выставке участвовали школьники, студенты и преподаватели, передает «
Эковолонтеры рассказали о посадке и очистке лесов, благоустройстве дворов и контроле за качеством воды и почты.
Представители школьных лестничеств получили от касимовсксого центра дополнительного образования саженцы сосен. Деревья посадят в рамках акции «Бельковская сосна в рязанском лесу».
Ранее в Клепиковском районе