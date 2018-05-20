Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:37, 20 мая 2018 121
 0    0

Рязанские эковолонтеры представили лучшие проекты

Рязанские эковолонтеры представили лучшие проекты

Фото: Pixabay.com

В Рязанском областном Детском эколого-биологическом центре представили лучшие экологические проекты добровольцев. В выставке участвовали школьники, студенты и преподаватели, передает «РИА Новости».

Эковолонтеры рассказали о посадке и очистке лесов, благоустройстве дворов и контроле за качеством воды и почты.

Представители школьных лестничеств получили от касимовсксого центра дополнительного образования саженцы сосен. Деревья посадят в рамках акции «Бельковская сосна в рязанском лесу».

Ранее в Клепиковском районе посадили более десяти тысяч деревьев в честь Дня Победы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
9:37, 20 мая 2018
Рязанские эковолонтеры представили лучшие проекты
8:14, 20 мая 2018
Погода плачет. Прогноз в Рязани на новую рабочую неделю
19:08, 19 мая 2018
Рязанцев предупредили о ночных грозах
17:52, 19 мая 2018
В Рязанской области ввели «желтый» уровень опасности
15:04, 19 мая 2018
В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до +8 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 798
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 709
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 291
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 845
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 792
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум