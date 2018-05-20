Рязанцев пригласили на выставку современных абстракционистов

Рязанцев пригласили на выставку «АБСТРакция 62». Экспозицию можно посмотреть в музее истории молодежного движения (улица Свободы, дом № 79).
На выставке представлены 100 работ Сергей Адамова и Андрея Павлушина.
По словам организаторов, экспозиция похожа на лекцию о современном абстракционизме. Сережа Адамов (живопись) и Андрей Павлушин (фото) представляют проект «АБСТРакция 62».
«Сейчас что бы ты ни делал, неизбежно кого-то цитируешь, осознано или нет. И стоит с иронией относится к тому, и что цитируешь, и как. А главное, постараться втиснуться с чем-то своим между кавычками цитат», — считают авторы.
Число «62» в названии проекта — это и место проведения (регион Рязань) и средний возраст его участников. «АБСТРакция 62» — это уже третий совместный проект Адамова и Павлушина в Рязани.
Первая выставка состоялась в июне 2011 года и объединила скульптуры Адамова и фотопутешествие Павлушина по скульптурным формам. Выставка продлится до 5 июля.