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20:35, 20 мая 2018 362
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Рязанцев пригласили на выставку современных абстракционистов

Рязанцев пригласили на выставку современных абстракционистов

Рязанцев пригласили на выставку «АБСТРакция 62». Экспозицию можно посмотреть в музее истории молодежного движения (улица Свободы, дом № 79).

На выставке представлены 100 работ Сергей Адамова и Андрея Павлушина.

По словам организаторов, экспозиция похожа на лекцию о современном абстракционизме. Сережа Адамов (живопись) и Андрей Павлушин (фото) представляют проект «АБСТРакция 62».

«Сейчас что бы ты ни делал, неизбежно кого-то цитируешь, осознано или нет. И стоит с иронией относится к тому, и что цитируешь, и как. А главное, постараться втиснуться с чем-то своим между кавычками цитат», — считают авторы.

Число «62» в названии проекта — это и место проведения (регион Рязань) и средний возраст его участников. «АБСТРакция 62» — это уже третий совместный проект Адамова и Павлушина в Рязани.

Первая выставка состоялась в июне 2011 года и объединила скульптуры Адамова и фотопутешествие Павлушина по скульптурным формам. Выставка продлится до 5 июля.


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