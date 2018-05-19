В Песочне мотоциклист попал в ДТП и потерял сознание. Видео

В Дашково-Песочне мотоциклист получил травмы в ДТП. Видео с места происшествия пострадавший опубликовал «ВКонтакте».
Как рассказал RZN.info мотоциклист, инцидент произошел на улице Зубковой. Пострадавший отметил, что перед ним ехал автомобиль Mazda и он пытался обогнать иномарку.
Водитель последней «начал торможение» и мотоциклист «резко затормозил», после чего вылетел с транспортного средства.
Как отметил молодой человек, водитель иномарки уехал с места происшствия, хотя видел произошедшее.
После ДТП пострадавший потерял сознание. Ему помог водитель, проезжавший мимо.
Также молодой человек отметил, что обращался в больницу.