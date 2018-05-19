Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 19 мая 2018 106
 0    0

В Песочне мотоциклист попал в ДТП и потерял сознание. Видео

В Песочне мотоциклист попал в ДТП и потерял сознание. Видео

В Дашково-Песочне мотоциклист получил травмы в ДТП. Видео с места происшествия пострадавший опубликовал «ВКонтакте».

Как рассказал RZN.info мотоциклист, инцидент произошел на улице Зубковой. Пострадавший отметил, что перед ним ехал автомобиль Mazda и он пытался обогнать иномарку.

Водитель последней «начал торможение» и мотоциклист «резко затормозил», после чего вылетел с транспортного средства.

Как отметил молодой человек, водитель иномарки уехал с места происшствия, хотя видел произошедшее.

После ДТП пострадавший потерял сознание. Ему помог водитель, проезжавший мимо.

Также молодой человек отметил, что обращался в больницу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:54, 19 мая 2018
В Песочне мотоциклист попал в ДТП и потерял сознание. Видео
12:09, 19 мая 2018
В ДТП под Воронежем погибли четыре человека, среди которых десятилетний ребенок
10:20, 19 мая 2018
В Рязани ураган снес светофор. Видео
10:11, 19 мая 2018
В Москве успешно приземлился Boeing с отказавшим двигателем
9:39, 19 мая 2018
В Рязанской области нашли тело москвича, убитого из-за квартиры
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 481
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 517
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 210
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 618
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 420
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум