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19:08, 19 мая 2018 784
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Рязанцев предупредили о ночных грозах

Рязанцев предупредили о ночных грозах

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В ночь на воскресенье, 20 мая, в области местами будут грозы и ливни.

Ожидается, что ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Напомним, в регионе ввели «желтый» уровень опасности.


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