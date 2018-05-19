Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров

Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров. В правительстве появились новички, некоторые его члены сохранили должности, передает «
В новом составе правительства будет десять вице-премьеров. Первым из них стал Антон Силуанов, который будет курировать финансово-экономический блок. Он также сохранил за собой пост министра финансов.
Татьяна Голикова будет отвечать за социальный блок,
Во главе ведомств остались Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Александр Коновалов (Минюст), Владимир Мединский (Минкультуры), Владимир Колокольцев (МВД), Вероника Скворцова (Минздрав), Александр Новак (Минэнерго), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Денис Мантуров (Минпромторг), Максим Топилин (Минтруд) и Павел Колобков (Минспорт).
Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения, а Министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков.
Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, Владимир Якушев — министром строительства и ЖКХ.
Пост главы МЧС занял Евгений Зиничев. Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов — Минвостокразвития, Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа.
Владимир Путин
«Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — сказал президент.
В ближайшее время всех новых министров представят коллективам ведомств.