Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:20, 19 мая 2018 391
 0    0

Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров

Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров. В правительстве появились новички, некоторые его члены сохранили должности, передает «РИА Новости».

В новом составе правительства будет десять вице-премьеров. Первым из них стал Антон Силуанов, который будет курировать финансово-экономический блок. Он также сохранил за собой пост министра финансов.

Татьяна Голикова будет отвечать за социальный блок, Алексей Гордеев — за сельское хозяйство, Дмитрий Козак — за энергетику, Юрий Борисов — за оборонно-промышленный комплекс, Виталий Мутко — за строительство, Максим Акимов — за цифровую экономику, транспорт и связь, Ольша Голодец — за культуру и спорт. Еще одним вице-премьером стал Константин Чуйченко, который будет руководителем аппарата правительства. Также вице-премьером и постпредом в Дальневосточном федеральном округе остался Юрий Трутнев.

Во главе ведомств остались Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Александр Коновалов (Минюст), Владимир Мединский (Минкультуры), Владимир Колокольцев (МВД), Вероника Скворцова (Минздрав), Александр Новак (Минэнерго), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Денис Мантуров (Минпромторг), Максим Топилин (Минтруд) и Павел Колобков (Минспорт).

Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения, а Министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков.

Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, Владимир Якушев — министром строительства и ЖКХ.

Пост главы МЧС занял Евгений Зиничев. Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов — Минвостокразвития, Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа.

Владимир Путин одобрил предложения Дмитрия Медведева, отметив, что они с премьером предварительно обсудили все кандидатуры.

«Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — сказал президент.

В ближайшее время всех новых министров представят коллективам ведомств.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:20, 19 мая 2018
Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров
14:24, 18 мая 2018
Медведев объявил состав нового правительства 1
13:39, 18 мая 2018
В Госдуму внесли поправки о сроках полномочий президента
16:12, 17 мая 2018
Любимов опустился на пятнадцать позиций в медиарейтинге губернаторов
14:29, 17 мая 2018
Федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 384
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 486
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 196
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 585
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 371
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум