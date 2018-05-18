В понедельник в Рязани не будут работать центральные телеканалы и 20 радиостанций

В понедельник, 21 мая, в Рязани в течение четырех часов не будут работать центральные телеканалы и 20 радиостанций. Об этом
С 8:00 до 12:00 отключат «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, Ю-ТВ, «Матч-ТВ», «НТК Звезда», СТС, «Край Рязанский», ТВЦ, Disney, «Пятый канал», «Дети-FM», «Звезда-FM», «Радио Дача», «Открытый канал-Рязань», «Спорт-FM», «Вести-FM», «Маяк», «Радио России», «Радио Любовь», «Дорожное радио», «Авто-радио», «Радио Вера», «Европа-плюс», «Радио-Энергия», «Новое радио», «Рязань-105,0 FM», «Ретро-FM», «Радио Шансон», ТРК МИР, «Радио для друзей», «Вторая волна», «Русское радио», РТРС-1 и РТРС-2.
Причина отключений — работы на электроустановках. При этом отмечается, что некоторые из них могут отменить из-за непогоды.