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18:56, 18 мая 2018 379
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В понедельник в Рязани не будут работать центральные телеканалы и 20 радиостанций

В понедельник в Рязани не будут работать центральные телеканалы и 20 радиостанций

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 21 мая, в Рязани в течение четырех часов не будут работать центральные телеканалы и 20 радиостанций. Об этом сообщил сайт РТРС.

С 8:00 до 12:00 отключат «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, Ю-ТВ, «Матч-ТВ», «НТК Звезда», СТС, «Край Рязанский», ТВЦ, Disney, «Пятый канал», «Дети-FM», «Звезда-FM», «Радио Дача», «Открытый канал-Рязань», «Спорт-FM», «Вести-FM», «Маяк», «Радио России», «Радио Любовь», «Дорожное радио», «Авто-радио», «Радио Вера», «Европа-плюс», «Радио-Энергия», «Новое радио», «Рязань-105,0 FM», «Ретро-FM», «Радио Шансон», ТРК МИР, «Радио для друзей», «Вторая волна», «Русское радио», РТРС-1 и РТРС-2.

Причина отключений — работы на электроустановках. При этом отмечается, что некоторые из них могут отменить из-за непогоды.


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