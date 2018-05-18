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9:35, 18 мая 2018 393
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Рязанец украл у сестры батареи и забил до смерти ее знакомого

Рязанец украл у сестры батареи и забил до смерти ее знакомого

Житель Пронского района вынес из квартиры своей сестры радиаторы отопления, а потом забил до смерти ее знакомого. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Установлено, что кражу ранее судимый мужчина совершил в августе 2017 года. В ноябре того же года он был в гостях у сестры, куда также пришел ее знакомый. Между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый стал избивать потерпевшего руками и ногами. «Свидетели, присутствующие при избиении, неоднократно оттаскивали мужчину от потерпевшего, но тот вырывался и продолжал избивать его снова и снова», — говорится в сообщении.

После этого подсудимый ушел, а избитый мужчина скончался от полученных травм.

В суде рязанец полностью признал вину и раскаялся. Экспертиза выявила у рецидивиста наличие психического расстройства. Ему назначили наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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