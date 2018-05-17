В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Фото

В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Об этом пишет издательство «
Сообщение о пожаре в Рязанской области поступило в среду, 16 мая, в 7:44. Огонь повредил кирпичный жилой дом по всей площади.
В нем жила молодая семья: муж с женой и двое маленьких детей. На момент возгорания у них в гостях была теща. Она первая заметила черный едкий дым, когда была на кухне со старшей внучкой.
Отец семейства попытался самостоятельно потушить пожар, но не смог, соседи вызвали спасателей.
Отмечается, что причиной пожара могла стать старая проводка.