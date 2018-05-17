Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:06, 17 мая 2018 186
 0    0

В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Фото

В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сообщение о пожаре в Рязанской области поступило в среду, 16 мая, в 7:44. Огонь повредил кирпичный жилой дом по всей площади.

В нем жила молодая семья: муж с женой и двое маленьких детей. На момент возгорания у них в гостях была теща. Она первая заметила черный едкий дым, когда была на кухне со старшей внучкой.

Отец семейства попытался самостоятельно потушить пожар, но не смог, соседи вызвали спасателей.

Отмечается, что причиной пожара могла стать старая проводка.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:13, 17 мая 2018
Рязанский подросток получил ожоги, забравшись на крышу поезда
14:06, 17 мая 2018
В селе Сушки Спасского района сгорел жилой дом. Фото
12:13, 17 мая 2018
В Рязанской области утонула трехлетняя девочка
10:43, 17 мая 2018
Рязанец избил пенсионерку и воткнул ей отвертку в висок. Видео 2
10:34, 17 мая 2018
На выезде из Рязани «Рено» улетел в кювет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 46 951
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 45 791
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 36 646
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 27 862
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
11:18, 14 мая 2018 19 923
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум