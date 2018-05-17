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17:45, 17 мая 2018 287
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В Сасове загорелись гаражи. Фото

В Сасове загорелись гаражи. Фото

В четверг, 17 мая, в Сасове загорелись гаражи. Фотографии опубликовали в одной из местных групп.

В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь тушили девять пожарных и три единицы техники.

Никто не пострадал.


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