В Сасове загорелись гаражи. Фото

В четверг, 17 мая, в Сасове загорелись гаражи. Фотографии опубликовали в одной из местных групп.
В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь тушили девять пожарных и три единицы техники.
Никто не пострадал.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 17 мая, в Сасове загорелись гаражи. Фотографии опубликовали в одной из местных групп.
В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь тушили девять пожарных и три единицы техники.
Никто не пострадал.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьУголовное дело о взятке экс-зампреда правительства передали в суд
|
cледующая новость →Польская делегация возложила в Рязани цветы к памятникам героям Великой Отечественной
Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».