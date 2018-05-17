Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:30, 17 мая 2018 188
 0    0

В апреле на водоемах Рязанской области задержали более ста браконьеров

В апреле на водоемах Рязанской области задержали более ста браконьеров

С 13 апреля по 29 апреля на водоемах Рязанской области задержали 14 браконьера. Об этом сообщил сайт территориального отдела Росрыболовства.

Рейды проводили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Рязанском, Шиловском, Пронском, Захаровском, Старожиловском, Ермишинском районах и Рязани.

«Нарушителей не останавливает то, что на водных объектах Рязанской области с 1 апреля по 10 июня введены ограничения на использование орудий лова и мест лова», — говорится в сообщении.

У нарушителей изъяли 145 запрещенных рыболовных орудий, а также 121, 5 килограмма незаконно пойманной рыбы.

К административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ привлекли 70 физлиц; по статье 8.33 КоАП РФ — два физлица, три юрлица и три должностных лица; по статье 8.42 КоАП РФ —шесть физлиц.

Пять материалов для привлечения к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ передали в правоохранительные органы, еще 36 материалов по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ — в суд.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:30, 17 мая 2018
В апреле на водоемах Рязанской области задержали более ста браконьеров
20:57, 16 мая 2018
Рязанская прокуратура заинтересовалась случаем с сиротой, который шесть лет стоит в очереди на квартиру 3
20:34, 16 мая 2018
Канищево сняли с высоты птичьего полета
19:55, 16 мая 2018
Джигарханяна вновь госпитализировали в тяжелом состоянии
19:46, 16 мая 2018
Рязанским студентам вручили поощрительные стипендии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 46 614
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 45 755
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 36 541
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 27 748
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
11:18, 14 мая 2018 19 712
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум