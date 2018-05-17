В апреле на водоемах Рязанской области задержали более ста браконьеров

С 13 апреля по 29 апреля на водоемах Рязанской области задержали 14 браконьера. Об этом сообщил
Рейды проводили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Рязанском, Шиловском, Пронском, Захаровском, Старожиловском, Ермишинском районах и Рязани.
«Нарушителей не останавливает то, что на водных объектах Рязанской области с 1 апреля по 10 июня введены ограничения на использование орудий лова и мест лова», — говорится в сообщении.
У нарушителей изъяли 145 запрещенных рыболовных орудий, а также 121, 5 килограмма незаконно пойманной рыбы.
К административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ привлекли 70 физлиц; по статье 8.33 КоАП РФ — два физлица, три юрлица и три должностных лица; по статье 8.42 КоАП РФ —шесть физлиц.
Пять материалов для привлечения к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ передали в правоохранительные органы, еще 36 материалов по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ — в суд.