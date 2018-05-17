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11:54, 17 мая 2018 695

Сотрудники «Рельеф-Центра» прошли в «Бессмертном полку» и посетили ветеранов

Сотрудники «Рельеф-Центра» прошли в «Бессмертном полку» и посетили ветеранов

В День Победы более двухсот человек, сотрудников компании «Рельеф-Центр» и их семей, приняли участие в акции «Бессмертный полк». Работники рязанского центрального офиса и коллективы из филиалов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Пензе и Новосибирске прошли в колоне с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне.

Кроме того, во всех офисах «Рельеф-Центра» сотрудники создали Стену Памяти, на которой повесили фотографии ветеранов. В знак уважения коллектив компании возложил цветы к Вечному огню и памятникам погибшим войнам.

«Подвиг наших предков никогда не будет забыт, правда о Победе советского народа навсегда останется в нашей памяти и будет передаваться от поколения к поколению», — рассказали сотрудники компании.

Также этом году «Рельеф-Центр» вместе с другими крупными компаниями поддержал акцию «Дорогами войны». Больше десятка экипажей проехали 600 километров, чтобы навестить ветеранов и вручить им подарки.

«Ветеранам уже больше 90 лет, некоторые не двигаются и не слышат, но все равно было заметно, как им приятно внимание. Те, кто еще в добром здравии, рассказали о своем участии в военных действиях, ранениях, переживаниях», — поделился впечатлениями руководитель направления по автоматизации розничных проектов «Рельеф-Центра» Алексей Пушкарев.


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