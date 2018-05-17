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11:03, 17 мая 2018 145

«Северная компания» рассказала о шестилетии образцового района Рязани

«Северная компания» рассказала о шестилетии образцового района Рязани

Одному из самых молодых микрорайонов Рязани — жилому комплексу «Юный», расположенному между улицами Семчинская и Княжье Поле — исполнилось шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«Этот жилой комплекс начинал строиться „с нуля“ на свободной территории, — отметили представители компании. — Здесь реализованы все плюсы комплексного проектирования: просторные дворы, достаточное количество мест для парковки автомобилей, большой зеленый сквер для семейных прогулок. Кирпичные дома тоже спроектированы с просторными подъездами, широкими холлами и достаточным количеством лифтов. До природы подать рукой, а в каждом дворе есть детские и спортивные площадки».

В «Северной компании» напомнили, что за последний год в ЖК «Юный» построили открыт городской детсад №35, готовится к сдаче дом 6-й очереди на улице Княжье Поле, строится последний жилой дом — «Юный 7».


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