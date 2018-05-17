Рязанец перевел бывшей жене алименты на карту, чтобы затем украсть

Житель Шилова перевел бывшей жене алименты на карту, чтобы затем украсть. О его махинациях
Мужчина перечислил экс-супруге 14,5 тысяч рублей. После этого он ненадолго зашел к ней в гости. Утром женщина заявила об исчезновении денег со счета. По записям камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что деньги снял ее бывший муж.
28-летний рязанец успел украсть карту во время визита. Пин-код он помнил еще со времен семейной жизни.
Карту и деньги у мужчины изъяли. За кражу он может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.