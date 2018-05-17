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17:09, 17 мая 2018 172
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Мошенница украла с рязанского склада товары на 45 миллионов рублей

Мошенница украла с рязанского склада товары на 45 миллионов рублей

Фото: УМВД по Рязанской области

Мошенница украла с рязанского склада товары на 45 миллионов рублей. Она перевезла в их в Анапу, сообщили полицейские.

51-летняя жительница Подмосковья действовала от имени фирмы, офис которой находится в центре Рязани. Она заключала с российскими фирмами договоры на поставку с отсрочкой платежа.

С марта по апрель товары привозили на склад. В мае злоумышленница увезла товары, не оплатив их. Ее нашли в Краснодарском крае.

Похищенные товары изъяли и направили в Рязань на ответственное хранение.

В отношении мошенницы возбудили уголовно дело по статье «Мошенничество». Ее арестовали.


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