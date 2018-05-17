Мошенница украла с рязанского склада товары на 45 миллионов рублей. Она перевезла в их в Анапу,
51-летняя жительница Подмосковья действовала от имени фирмы, офис которой находится в центре Рязани. Она заключала с российскими фирмами договоры на поставку с отсрочкой платежа.
С марта по апрель товары привозили на склад. В мае злоумышленница увезла товары, не оплатив их. Ее нашли в Краснодарском крае.
Похищенные товары изъяли и направили в Рязань на ответственное хранение.
В отношении мошенницы возбудили уголовно дело по статье «Мошенничество». Ее арестовали.