Художественный музей пригласил рязанцев на день открытых дверей. Программа

Художественный музей пригласил рязанцев на день открытых дверей, который пройдет 18 мая. Посетить музей можно будет с 11:00 до 18:00.
В 11:00 начнется экскурсия для родителей с детьми «В мире прекрасного», в 12:00 — мастер-класс по оригами, а в 13:30 — мастер-класс «Как работает художник-живописец».
На 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 запланирован квест-бродилка по выставке современных художников из Санкт-Петербурга, представляющей книги, кукол, иллюстрации и анимацию.
19 мая художественный музей можно будет посетить бесплатно с 13:00 до 22:00. С 17:00 здесь стартует акция «Ночь в музее».
Программа мероприятий:
- 13:00 — подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой любимый музей. Портрет художественного музея»;
- 13:30 — концерт «Звуки и краски музыки»;
- 17:00 — концерт ансамбля кларнетистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра;
- 17:00 — 21:00 — квест-бродилка по выставке современных художников;
- 18:30 — выступление оперной студии РМК имени Пироговых;
- 20:00 — живопись и графика XIX века из фондов музея: атрибуция, история создания;
- 20:30 — экскурсия «Я покажу тебе музей»;
- 21:30 — дефиле, коллекция «Princess».
Адрес музея: улица Свободы, 57. Телефон для справок: (4912) 44-18-83.