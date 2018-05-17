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10:05, 17 мая 2018 513
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Художественный музей пригласил рязанцев на день открытых дверей. Программа

Художественный музей пригласил рязанцев на день открытых дверей. Программа

Художественный музей пригласил рязанцев на день открытых дверей, который пройдет 18 мая. Посетить музей можно будет с 11:00 до 18:00.

В 11:00 начнется экскурсия для родителей с детьми «В мире прекрасного», в 12:00 — мастер-класс по оригами, а в 13:30 — мастер-класс «Как работает художник-живописец».

На 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 запланирован квест-бродилка по выставке современных художников из Санкт-Петербурга, представляющей книги, кукол, иллюстрации и анимацию.

19 мая художественный музей можно будет посетить бесплатно с 13:00 до 22:00. С 17:00 здесь стартует акция «Ночь в музее».

Программа мероприятий:

  • 13:00 — подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой любимый музей. Портрет художественного музея»;
  • 13:30 — концерт «Звуки и краски музыки»;
  • 17:00 — концерт ансамбля кларнетистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра;
  • 17:00 — 21:00 — квест-бродилка по выставке современных художников;
  • 18:30 — выступление оперной студии РМК имени Пироговых;
  • 20:00 — живопись и графика XIX века из фондов музея: атрибуция, история создания;
  • 20:30 — экскурсия «Я покажу тебе музей»;
  • 21:30 — дефиле, коллекция «Princess».

Адрес музея: улица Свободы, 57. Телефон для справок: (4912) 44-18-83.


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