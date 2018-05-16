В Спасском районе открыли понтонный мост. Об этом сообщил
В среду, 16 мая, из-за понижения уровня воды в Оке около села Фатьяновка открыли движение по понтонному мосту для автомобилей весом до пяти тонн.
Напомним, все мосты Рязанской области
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Спасском районе открыли понтонный мост. Об этом сообщил
В среду, 16 мая, из-за понижения уровня воды в Оке около села Фатьяновка открыли движение по понтонному мосту для автомобилей весом до пяти тонн.
Напомним, все мосты Рязанской области
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