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16:33, 16 мая 2018 323
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В Спасском районе открыли понтонный мост

В Спасском районе открыли понтонный мост

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Спасском районе открыли понтонный мост. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В среду, 16 мая, из-за понижения уровня воды в Оке около села Фатьяновка открыли движение по понтонному мосту для автомобилей весом до пяти тонн.

Напомним, все мосты Рязанской области освободились от воды.


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