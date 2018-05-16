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17:25, 16 мая 2018 264

«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении

«Северная компания» рассказала рязанцам об экономии на отоплении

Благодаря крышным котельным в новостройках рязанцы могут существенно сэкономить на отоплении. Об этом рассказали в пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«В апреле успешно завершился первый отопительный сезон с использованием крышной котельной в доме „Олимпийский городок 1“ (ЖК „Северный“). Обычно размер платы за тепло в новом кирпичном многоквартирном доме составляет 53 рубля за квадратный метр. Однако, по словам директора управляющей компании Анастасии Панковой, на протяжении отопительного сезона плата доме не превышала 20 рублей за квадратный метр», — рассказали в пресс-службе «Северной компании».

Отмечается, что застройщик планирует оборудовать крышными котельными дома в ЖК «Северный», ЖК «Паруса» и ЖК «Метропарк».

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00. Телефон 707-000.


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