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15:39, 16 мая 2018 388
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Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф за убийство косули

Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф за убийство косули

Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф в 200 тысяч рублей за убийство косули. Об этом сообщил сайт регионального минприроды.

Инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Русь». Незаконный факт отстрела животного выявили в ходе рейда.


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