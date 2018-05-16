Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф за убийство косули

Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф в 200 тысяч рублей за убийство косули. Об этом сообщил
Инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Русь». Незаконный факт отстрела животного выявили в ходе рейда.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский браконьер добровольно выплатил штраф в 200 тысяч рублей за убийство косули. Об этом сообщил
Инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Русь». Незаконный факт отстрела животного выявили в ходе рейда.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанские АЗС объяснили рост цен на бензин
|
cледующая новость →Сотрудники «Рязаньэнерго» расчистили 400 гектаров просек воздушных линий
Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.