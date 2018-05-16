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12:36, 16 мая 2018 257
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Рязанцы смогут проголосовать за кандидатов праймериз «Единой России» онлайн

Рязанцы смогут проголосовать за кандидатов праймериз «Единой России» онлайн

Рязанцы смогут проголосовать за кандидатов праймериз «Единой России» в режиме онлайн на сайте. Функция будет доступна с 28 мая по 1 июня. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня, сообщил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«Масштаб нашей страны, стремительное развитие технологий — все это говорит о необходимости внедрения формы электронного голосования при проведении предварительного голосования во всех регионах страны. В этом плане партия старается идти в ногу со временем. Заявку на такое голосование онлайн можно подать на сайте в разделе „Принять участие в электронном голосовании“», — рассказал Ревенко.

Избирателям нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации. При этом проголосовать онлайн можно будет строго в установленные для этого дни, один раз и только по региону своей прописки.

2 июня списки проголосовавших избирателей передадут в счетные комиссии, поэтому проголосовать 3 июня повторно они не смогут.


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