Разработчики анонсировали вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R.

Вторая часть культовой игры S.T.A.L.K.E.R. находится в разработке. Об этом
Судя по информации на официальном
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. — шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие происходит в альтернативной вселенной. По сюжету, в 2006 году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел выброс, в результате которого на территории появились аномалии, артефакты, мутанты. Во вселенной игры прослеживается влияние повести Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ее мотивам фильма «Сталкер» Андрея Тарковского.
Первая часть «S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля» вышла в 2007 году, два дополнения «Чистое небо» и «Зов Припяти» увидели свет в 2008 и 2009 годах соответственно.
Разработку полноценного сиквела анонсировали в 2010-м году, но через год отменили.