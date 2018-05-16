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10:45, 16 мая 2018 505
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Разработчики анонсировали вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R.

Разработчики анонсировали вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R.

Вторая часть культовой игры S.T.A.L.K.E.R. находится в разработке. Об этом сообщил основатель и руководитель украинской студии GSC Game World Сергей Григорович.

Судя по информации на официальном сайте, выпуск планируется на 2021 год.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. — шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие происходит в альтернативной вселенной. По сюжету, в 2006 году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел выброс, в результате которого на территории появились аномалии, артефакты, мутанты. Во вселенной игры прослеживается влияние повести Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ее мотивам фильма «Сталкер» Андрея Тарковского.

Первая часть «S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля» вышла в 2007 году, два дополнения «Чистое небо» и «Зов Припяти» увидели свет в 2008 и 2009 годах соответственно.

Разработку полноценного сиквела анонсировали в 2010-м году, но через год отменили.


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