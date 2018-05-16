«Прио-Внешторгбанк» принял участие в награждении научных работ студентов РГУ

Во вторник, 15 мая, в РГУ имени Есенина наградили студентов, которые стали авторами лучших научно-исследовательских работ. В число спонсоров, предоставивших премии молодым ученым, уже не в первый раз вошел «Прио-Внешторгбанк».
«Мы стремимся поддерживать молодых ученых и способствовать повышению компетенции рязанских специалистов», — отметили представители банка.
Ректор РГУ Андрей Минаев подчеркнул, что научная работа — наиболее перспективное направление развития вуза.
Премии вручили авторам работ в номинациях «Физико-технические науки», «Естественные науки», «Психолого-педагогические науки», «Гуманитарные и общественные науки». Кроме того, отдельные награды получили самые активные из 436 участников конференции, выступившие с докладами.