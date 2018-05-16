В Горроще перекрыли улицу из-за ремонта теплотрассы

В Горроще перекрыли улицу Чернышевского из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщил
Дорогу закрыли в районе дома №5 с 8:00 среды, 16 мая, до конца суток 17 мая.
На время работ место огородили и установили предупреждающие знаки.
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В Горроще перекрыли улицу Чернышевского из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщил
Дорогу закрыли в районе дома №5 с 8:00 среды, 16 мая, до конца суток 17 мая.
На время работ место огородили и установили предупреждающие знаки.
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Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.