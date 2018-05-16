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18:00, 16 мая 2018 99
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Молодым участникам праймериз «Единой России» представили соцсеть для кандидатов

Молодым участникам праймериз «Единой России» представили соцсеть для кандидатов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 16 мая, прошел очередной обучающий семинар для молодых кандидатов предварительного голосования на выборах депутатов рязанской городской думы, участников проекта «ПолитСтартап».

Один из наставников из Москвы, гендиректор бюро «Стратегические коммуникации» Никита Бабкин, выступил с докладом «Цифровая экономика для партийной политики». Он рассказал, что Рязань — перспективный регион в цифровом плане, который выбрали в качестве базового.

«Развитие коммуникаций и информационных технологий влияет на политику сильнее, чем материальные факторы, тому есть масса исторических примеров, — заявил Бабкин. — Влияние на политику крупных корпораций очень условно. В современной российской и зарубежной истории наступило время развития цифровой экономики, в том числе соцсетей. Мы должны использовать эти инструменты».

Он также призвал будущих политиков чаще пользоваться современными технологиями и интернетом: «Нужно быть креативным в этом вопросе: оставлять нужные хэштеги, делать фотографии, которые будут популярными. Это хороший старт для предвыборной работы».

Позже участникам праймериз представили деловую игру «Социальный капитал». В ней для кандидатов подготовили квесты, кейсы по проведению своей предвыборной кампании.

По словам создателей, игра станет «изюминкой» региона, которая позволит привлечь внимание к будущим политикам.

После семинара наставники ответили на вопросы и проконсультировали участников «ПолитСтартапа».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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