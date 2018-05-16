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14:28, 16 мая 2018 739
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Известный журналист назвал Рязань «городом восьми гей-клубов» 1

Известный журналист назвал Рязань «городом восьми гей-клубов»

Известный журналист Павел Лобков назвал Рязань «городом восьми гей-клубов». Об этом в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Фрагмент программы опубликовал у себя на YouTube-канале рязанский журналист Михаил Комаров.

Колесников рассказал, что несколько лет назад во время поездки из Москвы на автобусе по разбитой дороге один из его попутчиков назвал Рязань «дырой». На это отреагировал Павел Лобков — один из основных ведущих и обозревателей телеканала «Дождь», который также ехал в автобусе.

«Ни фига себе дыра, восемь гей-клубов», — процитировал Колесников Лобкова.

Отметим, что до работы на «Дожде» Лобков долгое время работал на НТВ. Является автором документальных фильмов и познавательных программ.


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