В ночь на четверг въезд в Рязань со стороны Михайлова закроют на два часа

В ночь на четверг, 17 мая, на участке трассы Михайлов — Рязань на два часа закроют движение. Дорогу перекроют с 2:00 до 4:00 из-за строительных работ.
В это время будут монтировать надземный пешеходный переход.
Схема прилагается:
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В ночь на четверг, 17 мая, на участке трассы Михайлов — Рязань на два часа закроют движение. Дорогу перекроют с 2:00 до 4:00 из-за строительных работ.
В это время будут монтировать надземный пешеходный переход.
Схема прилагается:
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