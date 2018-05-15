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10:55, 15 мая 2018 464
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В ночь на четверг въезд в Рязань со стороны Михайлова закроют на два часа

В ночь на четверг въезд в Рязань со стороны Михайлова закроют на два часа

В ночь на четверг, 17 мая, на участке трассы Михайлов — Рязань на два часа закроют движение. Дорогу перекроют с 2:00 до 4:00 из-за строительных работ.

В это время будут монтировать надземный пешеходный переход.

Схема прилагается:


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