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10:14, 15 мая 2018 960
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В Кораблинском районе пьяный москвич на «БМВ» врезался в «Шевроле». Фото

В Кораблинском районе пьяный москвич на «БМВ» врезался в «Шевроле». Фото

В Кораблинском районе пьяный 50-летний москвич на BMW 520I врезался в Chevrolet. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 14 мая, около 11:10 в Кораблинском районе в селе Пехлец около дома №94 на улице Центральной.

По предварительным данным, BMW врезался Chevrolet, стоящий перед пешеходным переходом. За рулем последнего была 29-летняя рязанка, которой потребовалась медпомощь.

Позже автоинспекторы выяснили, что водитель BMW был пьян. У него установили 1,486 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину привлекут к административной ответственности.


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