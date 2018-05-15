В Кораблинском районе пьяный москвич на «БМВ» врезался в «Шевроле». Фото

В Кораблинском районе пьяный 50-летний москвич на BMW 520I врезался в Chevrolet. Об этом сообщила
Авария произошла в понедельник, 14 мая, около 11:10 в Кораблинском районе в селе Пехлец около дома №94 на улице Центральной.
По предварительным данным, BMW врезался Chevrolet, стоящий перед пешеходным переходом. За рулем последнего была 29-летняя рязанка, которой потребовалась медпомощь.
Позже автоинспекторы выяснили, что водитель BMW был пьян. У него установили 1,486 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину привлекут к административной ответственности.