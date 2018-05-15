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15:14, 15 мая 2018 296
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Рязанцев снова пригласили на фестиваль «Во!СемьЯ!»

Рязанцев снова пригласили на фестиваль «Во!СемьЯ!»

Рязанцев снова пригласили на фестиваль «Во!СемьЯ!», который пройдет 3 июня в Нижнем городском саду.

В этот день в нижней части парка откроют «Городок развлечений и призов», батутный комплекс и игровую зону для детей.

В программе праздника конкурсы «Звездная семейка», дефиле колясок «Тюнинг шоу», боди-арт «Животики», «Слигомода», а также «Наши папаши». Участникам последнего соревнования необходимо подготовить домашнее задание — костюм «Суперпапы» и рассказ о том, почему они выбрали именно на такой образ.

Организаторы пообещали, что призы и подарки получат все участники. Начало праздника в 12:00.

Получить более подробную информацию о программе фестиваля и оставить заявку на участие можно на сайте.


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