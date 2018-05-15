Рязанцев снова пригласили на фестиваль «Во!СемьЯ!», который пройдет 3 июня в Нижнем городском саду.
В этот день в нижней части парка откроют «Городок развлечений и призов», батутный комплекс и игровую зону для детей.
В программе праздника конкурсы «Звездная семейка», дефиле колясок «Тюнинг шоу», боди-арт «Животики», «Слигомода», а также «Наши папаши». Участникам последнего соревнования необходимо подготовить домашнее задание — костюм «Суперпапы» и рассказ о том, почему они выбрали именно на такой образ.
Организаторы пообещали, что призы и подарки получат все участники. Начало праздника в 12:00.
Получить более подробную информацию о программе фестиваля и оставить заявку на участие можно на